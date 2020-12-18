صور .. وزيرة التضامن من أهرامات الجيزة لذوى الإعاقة : بحبكم

جدة - نرمين السيد - وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، رسالة إلى ذوى الإعاقة من قلب الأهرامات، حيث رفعت يدها بإشارة معناها : "بحبكم"، وذلك على هامش مشاركتها فى مسيرة "مصر من أجل إدماج ذوى الإعاقة".





شارك فى المسيرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وتضمنت فعاليات المسيرة حفل فقرات فنية وموسيقية قدمها مجموعة من الطلائع. وأشارت الوزيرة، إلى أن وراء كل إعاقة طاقة، وهذا ما تؤمن به الدولة، لذا يجب أن نغير الصورة الذهنية لدى الأفراد بأن ذوى الإعاقة غير قادرين، كما نؤمن بأن الإعاقة ليست مرض بل ثروة بشرية واقتصادية، وأكدت أن الإعاقة الحقيقية فى الإحباط والجهل والفقر، مشيرة إلى أن الدولة تؤمن بحقوق وأحلام ذوى الإعاقة.

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