محكمة جنايات القاهرة تقرر إخلاء سبيل الإخوانية أية كمال الدين حسين

قررت محكمة جنايات القاهره إخلاء سبيل آية كمال الدين حسين في القضية رقم ٥٥٨ / ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، مع فرض عقوبة التدابير الاحترازية. جاء ذلك في الوقت الذي ادعت فيه الناشطة منى سيف تدهور حالة آية كمال حسين في مستشفى السجن وقت خروجها.

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