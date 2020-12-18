أهم الأخبار.. إلغاء مباراة شباب مصر وتونس.. أول تصريح من سيدة الكرم بعد بيان النائب العام.. ومحمد منير يتعرض لوعكة صحية

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها:

بعد أنباء احتجازه بالمستشفى.. تفاصيل حالة محمد منير الصحية

كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض الفنان محمد منير، لوعكة صحية كبيرة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ومعرفة احتياجه لعملية جراحية أخرى أم لا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار على 11 منطقة بالجمهورية.. تفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا .. الكاف يلغي مباراة منتخب مصر أمام تونس

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الغاء مباراة منتخب مصر الشباب أمام نظيره التونسي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة، شمال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، أن الأهلي حصد جائزة جلوب سوكر لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار بعد التراجع لأدنى مستوى في عامين ونصف

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من التراجع دفعه لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، إذ استقطب نزوله المزيد من البائعين على المكشوف الساعين لتحقيق ربح سهل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة 3 متهمين في واقعة سيدة الكرم

أمر المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من سيدة الكرم بعد براءة المتهمين

قالت سعاد ثابت الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة الكرم» المجني عليها في واقعة التعرية، التي وقعت عام 2016 بقرية الكرم بأبو قرقاص جنوب المنيا، إنها سعيدة بمبادرة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مفاجآت في تعذيب طفل الهرم.. النيابة تكشف هوية والديه من صحيفة السوابق

كشفت تحقيقات نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس النيابة تفاصيل جديدة في اتهام مسجل خطر وزوجته في تعذيب طفلهما والتسبب في إصابته بإصابات بالغة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصادر: اللجنة الأوليمبية تعتزم مخاطبة الفيفا بشأن انتخابات اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أبو ريدة وراء خروج جمال علام.. قائمة المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

خرج جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق من قائمة المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية المقرر أن تدير الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مفاجأة في اختيارات عبدالله السعيد للأفضل في العالم 2020

شهدت اختيارات عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز وقائد منتخب مصر بشأن الأفضل في العالم 2020، مفاجأة كبرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمواجهة كورونا.. ترامب يعلن الموافقة على لقاح موديرنا وبدء توزيعه الفوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تمت الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لن نفرط في أرضنا.. بيان عاجل للجيش السوداني ردا على الاعتداء الإثيوبي

اكد الجيش السوداني، الجمعة، إن الحدود الدولية مع إثيوبيا معروفة ولا جدال فيها، ولن نفرط في شبر من أرض بلادنا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة الإثيوبية ترصد مكافآة مالية خيالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان قادة تيجراي

رصدت الحكومة الإثيوبية مكافأة قدرها 10 ملايين بر إثيوبي (260 ألف دولار أمريكي)، لمن يدلي بمعلومات حول زعماء جبهة تحرير تيجراي الهاربين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار بعد التراجع لأدنى مستوى في عامين ونصف

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من التراجع دفعه لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، إذ استقطب نزوله المزيد من البائعين على المكشوف الساعين لتحقيق ربح سهل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.