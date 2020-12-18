نتائج التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم السياحة

نسقت العديد من الجهات الحكومية مع ممثلي القطاع السياحي ، لدعم صناعة السياحة فى 2020 ، نرصد أبرزها فى السطور التالية .

اعلن البنك المركزى المصرى عن مبادرتة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية و السياحية و تخفيض سعر الفائدة من 12% إلى 10% ثم إلى 8%. كما قام البنك بمد العمل بهذه المبادرة لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلى تقديم البنك بمبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، كما وافق على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما نسقت وزارة المالية لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية، لأول مرة، بدون أية ضمانات.

ارجأت وزارة البيئة تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50 % للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات. كما تم التنسيق أيضا لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر - دون السفاري- بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% وذلك حتى نهاية مارس 2021.

منحت وزارة البترول تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد، وذلك بشكل دائم.