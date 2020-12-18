شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات والأنشطة ونسرد أبرز قرارات مجلس الوزراء لدعم والنهوض بالقطاع السياحي على مدار عام ٢٠٢٠ .

اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

أقر مجلس الوزراء عدة قرارات شملت إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولًا اعتبارًا من يناير 2021، إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.

كما اقرت الحكومة مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الأنشطة السياحية والفندقية، من 1 أبريل حتى31 ديسمبر 2020.

استمرت الحكومة بانتظام فى صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020، الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى30 أبريل 2021، تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية، بنسب: 20% على الخدمات الارضية و50% علي رسوم الهبوط و الإيواء، في مطارات المحافظات السياحية الأربعة و ذلك اعتبارا من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021.

ووافقت على إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية بالاضافة الى مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام (حتى 31 مارس 2021).و السماح لعدد 27 جنسية (بالإضافة إلى ال46 جنسية المسموح لها حاليًا بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى.

كما وافقت الحكومة على منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول (سارية و مستخدمة من قبل) من الولايات المتحدة الأمريكية أوالمملكة المتحدة أودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم. تم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.

ومنحت الحكومة تخفيض بقيمة 10 دولارت على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، و ذلك خلال أشهر يونيو، يوليو، أغسطس من كل عام.

• الموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المعمول به من نهاية عام 2018 حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الشروط.

اصدرت قرار وزارى بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية وذلك في إطار سياسة الحكومة لوضع مواعيد محددة للمحال العامة ومختلف الأنشطة.