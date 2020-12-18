نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة بجولة تفقديه خاصة بالطريق الدائري الاوسطي، الذي يعتبر أعرض طريق بالشرق الأوسط.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الاوسطي الممتد من مدينة بلبيس الي محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو اعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في اعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حاره لكل اتجاه، ويقع في منطقه متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الاقليمي.



واوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الاوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناه ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر.

وقد تم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الاسماعلية الزراعي، انشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الاسماعلية الصحراوي، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورًا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلًا عن انه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.



وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند احدي المواقع علي طريق الدائري الاوسطي لمتابعة سير الاعمال والموقف التنفيذي الراهن للانشاءات، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال طبقًا لاعلي المواصفات الفنية والهندسية.