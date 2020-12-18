جدة - نرمين السيد - ومن المقرر إقامة القداس الساعة الثامنة والنصف صباحًا، فى كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة، ويلتقى بعد القداس الإلهى بالمهنئين من المسؤولين الرسميين وأبنائه المؤمنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد احتفال بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.