صور .. تحصين 34 ألف طائر من الأمراض الوبائية بكفر الشيخ 

جدة - نرمين السيد - وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وأضاف أنه تم تحصين 34070 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 4 أسواق، و9 رياشات، ومعاينة 8 مزارع، وسحب 86 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 8 تصاريح نقل طيور، بإجمالى 17500 طائر. ووجه المحافظ الشكر لمدير عام الطب البيطرى والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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