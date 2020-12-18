شيخ الأزهر: اللغة العربية قضية هوية وبقاء

جدة - نرمين السيد - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التحية لكل أب وأم ومعلم، مناشدًا إياهم إلى الحرص على اللغة العربية، لا سيما وأن قضية اللغة العربية بالنسبة للعرب والمسلمين هى قضية هوية وبقاء.





وكتب الطيب، عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "أحيى كل أبٍ عربى وأم عربية، وكل معلم ومتخصص فى علوم اللغة العربية، وأناشدهم جميعًا أن يحرسوا لغتهم العربية، وعلينا -نحن العرب- أن نشعرَ بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التى اصطفاها الله لتحمل رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، ولتكون سيدة لغات العالم قاطبةً". واختتم قائلاً: "اعلموا أن قضية اللغة العربية بالنسبة للعرب والمسلمين هى قضية هوية وبقاء".

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