إنفوجراف: الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.. سيف السعودية فى وجه الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - يعتبر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، أحد أبرز علماء الدين على مستوى العالم، وله العديد من المواقف المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية.





أشاد به الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وثمن جهوده فى مواجهة الفكر الإخوانى والعناصر الإخوانية. سيف السعودية فى وجه الجماعة الإرهابية، كما وصفه البعض، شدد على أن الإخوان هم خوارج هذا الزمان، وأن جرائمهم تصب فى صالح أعداء الإسلام وتنتهى إلى تدمير الأوطان. كما أكد آل الشيخ، أن أفراد الجماعة الإرهابية يتسترون خلف الدين لكسب ثقة الناس، وأنها جماعة انحرفت عن منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة. وأضاف أن الجماعة الإرهابية ليس هدفها الدين وإنما الاستيلاء على السلطة بالدموية والإرهاب، وأن الإخوان والصحويين استغلوا الدين والمساجد لتحقيق أغراضهم.

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