أطلقت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر حملة للتذكير بأهمية اللغة العربية بدأتها بفيديو يتحدث فيه العالم بمختلف ألوانه وألسنته، اللغة العربية فجمع عددا من الوافدين ممثلين لدول تتحدث لغات مختلفة من ماليزيا، وإندونيسيا وبنجلاديش، وجمهورية بنين، وتايلاند، وليبيا، وجزر القمر، وتوجو، وبوركينا فاسو، واجتمعوا في الأزهر على لغة واحدة وهي اللغة العربية.
وقال الوافدون إنهم يحرصون على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ويعرفون بها قواعد الإسلام وأحكامه، وأن اللغة العربية هي العامل الرئيس في جمع كل المختلفين في الألسن والألوان مختتمين الفيديو بكلمة (العربية هويتنا، ولغتها تجمعنا).
يذكر أن الحملة تم تدشينها برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال وأعدها للنشر الدكاترة جمال أبو جبل، محمد الشناوي، رامي دويدار، مهند السادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في اليوم العالمي للغة العربية.. جنسيات مختلفة تنطق العربية في وحدة الاتصال بإعلام الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.