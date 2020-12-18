محمد منير: أنا بخير اطمنوا راجعلكم

طمأن النجم الكبير محمد منير عشاقه وجماهيره على صحته بعد وعكة صحية ألمت به نتيجة الإجهاد والإرهاق البدني.
وأوضح الكينج في تصريحات صحفية إنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره الحبيب بحسب تعبيره.
وقال "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لى، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أننى سأعود خلال الساعات المقبلة كى أضع اللمسات النهائية على ألبومى "باب الجمال"، والذى سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذى تلقيته قلقا على صحتى".
وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز".
وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".
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