نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم السبت 19 /12 /2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس في مصر اليوم السبت 19/ 12 /2020 يهتم الكثير من المواطنين بالبحث حول معرفة أحوال الطقس اليوم خاصة ألا يوجد استقرار في حالة الجو خلال الأيام الماضية بسبب تساقط الأمطار مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يوجد استقرار في حالة الطقس اليوم بدون نزول الأمطار أو وجود رياح شديدة.

أحوال الطقس في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن موسم الشتاء في هذا العام يوجد الكثير من التغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية مع زيادة البرودة، ونزول الأمطار معظم الأوقات حالة الطقس اليوم الجمعة سوف تقوم مستقرة نسبياً موجود أمطار خفيفة على محافظة البحيره وأسوان والأقصر بجانب وجود بعد الجوية في أي لحظة وذلك حفاظاً على صحة الجميع.

أحوال الطقس اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للبرودة أثناء فترة الليل على الوجه البحري والقاهرة وتشمل أيضا جميع مناطق السواحل الشمالية ويكون البرودة الشديدة، ومن المتوقع تساقط الأمطار الخفيفة على محافظة مطروح واسكندرية في دمياط وبورسعيد، والشبورة المائية في الصباح

لهذا يجب على جميع المواطنين في أخذ كافة الاحتياطات بسبب عدم استقرار حالة الجو وارتداء الملابس الشتوية ويفضل عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة للحفاظ على صحة الأمير من الإصابة بالبرد الشديد، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الساعات القادمة سوف يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة وتزداد البرودة مع تساقط الأمطار على السواحل الشمالية كثيراً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

يمكنكم معرفة درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت التاسع عشر من شهر ديسمبر 2020 ومعرفة درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم المحافظات التي تشمل الاسكندرية والقاهرة وسوهاج وأسوان وقنا، بسبب عدم حدوث استقرار في حالة الجو، لهذا سوف نعرض لكم درجات الحرارة الكبرى والصغرى في العديد من المناطق المتواجدة في مصر المتوقعة اليوم السبت وهي كالاتي:

غدا السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.