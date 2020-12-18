محسن الغريري يُثمن رعاية رئيس البرلمان العربي لمنتدى حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

ثمَّن السيد محسن الغريري، رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان، بمملكة البحرين رعاية السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لأعمال المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي، وهو المنتدى الذي تنظمه الجمعية افتراضياً، مساء غدًا السبت، الموافق 19 ديسمبر 2020، مضيفاً أنه من المقرر أن يُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة افتتاحية في بداية أعمال المنتدى.

وأكد السيد محسن الغريري، أن رعاية رئيس البرلمان العربي، للمنتدى تأتي استجابةً من معاليه للتعاون البنَّاء مع منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي، في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الشعوب العربية، لاسيما وأن المنتدى يتصدى لأحد أهم الموضوعات، التي تحتل مكان الصدارة في أجندة الاهتمام العالمي والإقليمي والعربي، كما يأتي عقد المنتدى في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ترشيد النقاش العام حول قضية الذكاء الاصطناعي وبحث سبل الاستفادة منها وفي الوقت ذاته تجنب آثارها السلبية على المجتمعات العربية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وأدت إلى تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكثير من مجالات الحياة.

وأضاف السيد الغريري، أن المنتدى سيناقش عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ومستقبل حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، واستعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

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وأوضح أنه انطلاقاً من أهمية الاستفادة من رؤية البرلمان العربي وتفاعله مع هذه القضية الهامة، تم تخصيص المحور الأخير من أعمال المنتدى حول "المقترحات التشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي في الوطن العربي"، وهو المحور الذي سيتفاعل معه بعض أعضاء البرلمان العربي مع الحضور من خلال عدد من المداخلات، وهم معالي النائبة الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، ومعالي الأستاذ علوي الباشا رئيس اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في البرلمان العربي، معالي النائبة شذى سعيد النقبي نائب رئيس اللجنة المعنية بحقوق الانسان في البرلمان العربي.