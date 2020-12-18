النزاهة والمهنية والصدق.. أمهات مصر يحددن معالم التربية الصحيحة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن النزاهه والشفافية والأمانة والاجتهاد وعدم سرقة مجهود الغير صفات يجب أن يتحلي بها أبنائنا ونربيهم عليها.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب على كل أم أن تربي أبنائها علي أن يكون لكل فرد فيهم شخصيته وأسلوبه وطريقته المستقلة التي يتميز بها عن غيره من زملاؤه وأصدقاؤه وغيرهم، وكذلك تربيتهم علي عدم سرقة مجهود الغير، على أن يروا كل هذه الصفات في أولياء أمور الأسرة، حتى نجد أبناء ناجحين بمجهودهم وأفكارهم ويفيدوا المجتمع والمستقبل.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر:" كلام حضرتك مظبوط، عمرنا ما هنحس بحلاوة النجاح إلا واحنا تعبانين وعاملين مجهود في الحاجة دي حتي بيننا وبين نفسنا

لأن هاخد مجهود غيري سواء نجحت أو لا دي اعتقد من أكتر العادات السيئة اللي بتقابلنا، ولازم نعلمها لأودنا إن أخذ مجهود الغير مش نجاح ولا انتصار دا عجز".

وأضافت ولي أمر أخري: "كل شخص جميل بأسلوبه وطريقته، لكن عندما يريد تقليد الآخرين يهدر جزء كبير من جماله، كلنا نقدر نكون حلوين لو خرجنا الحلو إلى جوانا دون النظر على الآخرين، فكل شخص له حياه تختلف عن الآخر وكل شخص ايضا له عسراته فى الحياه لا يجوز أن ننظر له فى نهايه السلم وننسي مشاقة صعوده منذ البدايه، اصنع لنفسك حياه تتحدث عنك أفضل من صنع حياه تتحدث عن الآخرين".

واستكملت أخرى: "ازاى نحس بطعم النجاح واحنا سارقينه من نجاح ناس غيرنا، لازم نتعب عشان نحس بطعم النجاح عشان نقدر نعلم أولادنا انهم لازم يتعبوا ويجتهدوا عشان نجاحهم يكون ليه قيمة"، وتابعت أخري: "عاوزين نعلمهم زي مابيحبوا النتيجه أنهم يحسوا بالتعب الشديد اللي بيوصل النتيجه والنجاح".

وذكرت ولي أمر أخري: "موضوع رائع وفى غايه الأهمية، ليس المهم النجاح ولكن كيفية النجاح والوصول بطريقة شريفه والأعظم والأهم من النجاح هو التميز أن تكون متميزا فكرا وابداعا وشخصية، حينما تقلد أو تنسخ انت تفقد نسختك الأصلية، الأجمل والأروع أن النجاح والتميز يعتمد على العمل الشاق الدؤوب والعقل المفكر المبدع والخطوات المنظمه يعتمد على تخطيط وتنظيم جيد ويعتمد أيضا على شرف ونزاهة صاحبه فى الوصول للهدف، أن كل الناجحين لم يلتفتوا لغيرهم بل استمروا وجاهدوا وصابروا وحاولوا ولو مروا بفترات فشل كملوا وجاهدوا واجتهدوا وكانوا معتمدين على الله توكلا لا تواكلا فكلل الله مساعيهم بالنجاح والتفوق والتقدم".

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وتابعت: "أن تكون متميزا ببصمتك وشخصيتك ونجاحك يعنى أن تفرح لغيرك أن يكون لديك مقومات ومبادئ النجاح وتتقبل نجاح غيرك حتى تكون قيادى ناجح فريق عمل ناجح بفكر ناجح أولى ركائزه يجب أن تكون انت لا غيرك، إن هواة التقليد فشله بجداره، هواه النسخ ليس لديهم شخصية ضعاف الشخصية، شخصيتك ونجاحك من قدرتك وابداعك".

