انهيار الهضبة..نجم عالمي يتحول إلى زوج مصري أصيل ويفضح زوجته بسبب حملها..الجمهور لدياب: مين اللي قدامي ده واحد ماعرفوش

مابناه المطرب عمرو دياب طوال 30 عاما، ينهار في أيام قليلة، حيث سلسلة من الأخبار المثيرة، والتفاصيل التي تحمل إدانة واضحة لـ"الهضبة" في علاقته بالفنانة دينا الشربيني، وهي كلها أمور لاتمت لفن عمرو دياب بصلة، ورغم إجادته على مدار أعوام طويلة، حماية نفسه مما يقع فيه صغار النجوم إلا أنه وقع فيه أخيرا، وأصبح حديث الجميع، ليس بسبب تحفة موسيقية أو أغنية عالمية، وإنما بسبب المشكلات الشخصية.

ماحرص عمرو دياب على إخفائه طوال عقود كاملة مضت، يتضح الآن سبب دأبه الشديد في مداراته وسر عدم حديثه لأي من وسائل الإعلام أو ظهوره ضيفا في أي ملتقيات أومنتديات جماعية، والأمر يعود إلى أن دياب ما أن تسلط عليه الأضواء بمقدار معين، حتى تتضح جوانب سلبية كارثية في شخصيته.