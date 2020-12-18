انهيار الهضبة..نجم عالمي يتحول إلى زوج مصري أصيل ويفضح زوجته بسبب حملها..الجمهور لدياب: مين اللي قدامي ده واحد ماعرفوش

مابناه المطرب عمرو دياب طوال 30 عاما، ينهار في أيام قليلة، حيث سلسلة من الأخبار المثيرة، والتفاصيل التي تحمل إدانة واضحة لـ"الهضبة" في علاقته بالفنانة دينا الشربيني، وهي كلها أمور لاتمت لفن عمرو دياب بصلة، ورغم إجادته على مدار أعوام طويلة، حماية نفسه مما يقع فيه صغار النجوم إلا أنه وقع فيه أخيرا، وأصبح حديث الجميع، ليس بسبب تحفة موسيقية أو أغنية عالمية، وإنما بسبب المشكلات الشخصية.
ماحرص عمرو دياب على إخفائه طوال عقود كاملة مضت، يتضح الآن سبب دأبه الشديد في مداراته وسر عدم حديثه لأي من وسائل الإعلام أو ظهوره ضيفا في أي ملتقيات أومنتديات جماعية، والأمر يعود إلى أن دياب ما أن تسلط عليه الأضواء بمقدار معين، حتى تتضح جوانب سلبية كارثية في شخصيته.
في لقاءات قديمة إعلامية كانت تجرى مع عمرو دياب في بداية ظهوره بحقبة الثمانينيات، بدا واضحا للجميع أن دياب يفتقد للحد الأدنى من القدرة على الحديث اللبق، وأنه خجول إلى درجة متطرفة، وأنه كلما نطق أثار الأزمات، وبعد مرور كل تلك السنوات، والتي حرص فيها الهضبة على تجنب الأضواء قدر المستطاع، إلا أنه أقحم نفسه في مجالات عدة ليس لها أي علاقة بفنه، فاستحق على ذلك إثارة ضجة كبرى حواليه الآن التهمت من شعبيته وأثرت على صورته الذهنية الثابتة التي حاول صناعتها طوال السنوات الماضية.
مايشاع حول عمرو دياب حاليا، لا يمكن مقارنة بأي شائعة أخرى كانت تتخذ في أسوأ الأحوال يوم فقط يتم تداولها ثم ماتلبث أن تتحطم أمام مصداقية نجم الغناء، إلا أن علاقته بالفنانة دينا الشربيني وما آلت إليها، لازالت أصداءها تتوسع وتتردد منذ أسابيع كاملة، وتحمل الكثير من التفاصيل المخجلة.
هل كان لأحد أن يصدق قيام عمرو دياب بـ" التلقيح" على محبوبته أمام آلاف الجماهير في حفلة غنائية، نعم حدث هذا، هل كان يصدق أحد أن يصدر عمرو دياب أغنية فمبجرد سماعها يتضح أيضا أنها تهديد ووعيد لدينا الشربيني، نعم وقع ذلك أيضا.
مايجري الآن مفاده أمر واحد لا ثاني له، أن الهضبة لم يعد هضبة، وأن عمرو دياب الذي عشقه الملايين بطول الوطن العربي وعرضه، لم يعد هو عمرو دياب الفنان المبدع، وإنما هو زوج مصري أصيل يتوعد زوجته بسبب حملها دون اتفاقهم، في تجرد من أدنى الحكمة والتعقل في إدارة الأزمة بعيدا عن كل هذا الصخب الهائل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وصل إلى حد الجزم بأن الزهايمر قد نال من "الهضبة"، وأنه نسى من هو عمرو دياب، وترسخ في ذاكرته كونه زوجا مستبدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار الهضبة..نجم عالمي يتحول إلى زوج مصري أصيل ويفضح زوجته بسبب حملها..الجمهور لدياب: مين اللي قدامي ده واحد ماعرفوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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