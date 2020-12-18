نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري

يقدم دوت الخليج تغطية حية و نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة لحظة بلحظة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية، وذلك على ملعب الأهلي وي السلام. نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل غزل المحلة أمام الأهلي محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - محمد البشبيشي- أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى. يذكر ان المارد الاحمر انتصر في الجولة الأولى على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما غزل المحلة كان قد تعادل مع سموحة.

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