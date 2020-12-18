إجراء جراحة ناجحة لرضيع يعانى من تضخم فى القولون ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الجمعة، عن نجاح طاقم طبى بالمستشفى فى إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ ثمانية أشهر يعانى من عيب خلقى بالقولون "هيرشسبرنج".





وذكرت إدارة المستشفى فى بيانها، اليوم الجمعة، أن أهل الطفل كانوا يشتكون من عدم قدرته على التبرز، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود تضخم فى القولون بسبب فقدان الخلايا العصبية بعضلات القولون.

وأضافت المستشفى أنه تم استئصال الجزء المصاب من القولون مع توصيل الجزء السليم بفتحة الشرج، وبعد إجراء الجراحة تم نقل الطفل إلى الرعاية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة ثم إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة.

وأشارت إلى أن الطاقم الطبى الذى أجرى الجراحة تكون من: الدكتور أحمد بدوى استشارى جراحة الأطفال بالمستشفى بمعاونة الدكاترة عمر ناصر أخصائى جراحة التجميل، ومنال تغيان استشارى التخدير بالمستشفى، وحسام عبدالفتاح وأيمن هنداوى إخصائيى التخدير والممرضة عزة عيسى.