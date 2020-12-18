وذكرت إدارة المستشفى فى بيانها، اليوم الجمعة، أن أهل الطفل كانوا يشتكون من عدم قدرته على التبرز، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود تضخم فى القولون بسبب فقدان الخلايا العصبية بعضلات القولون.
وأضافت المستشفى أنه تم استئصال الجزء المصاب من القولون مع توصيل الجزء السليم بفتحة الشرج، وبعد إجراء الجراحة تم نقل الطفل إلى الرعاية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة ثم إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة.
وأشارت إلى أن الطاقم الطبى الذى أجرى الجراحة تكون من: الدكتور أحمد بدوى استشارى جراحة الأطفال بالمستشفى بمعاونة الدكاترة عمر ناصر أخصائى جراحة التجميل، ومنال تغيان استشارى التخدير بالمستشفى، وحسام عبدالفتاح وأيمن هنداوى إخصائيى التخدير والممرضة عزة عيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء جراحة ناجحة لرضيع يعانى من تضخم فى القولون ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.