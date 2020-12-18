فيديو.. الرئيس السيسى عن أحد الكبارى القديمة : اعرضوا التخطيط عليا

جدة - نرمين السيد - عرضت رئاسة الجمهورية، عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الجمعة، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد من المحاور الجديدة، لا سيما الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط.





وسأل الرئيس، المشرف على المشروع قائلا: "الطريق اللى تحت هايتعمل لخدمة الزراعة؟"، ورد المشرف على المشروع: "الطريق معمول حسابه بحارتين وهيكون فى عرض 10 أمتار". وأضاف السيسى: "طالما إحنا جينا فى مكان بالمرة عشان المعدات والحاجة موجودة، أنا شايف ركام مرمى على أجناب الطريق ومع المحافظة نشيل الركام عشان يكون الطريق مضبوط". كما سأل عن أحد الكبارى القديمة الموجودة قائلاً: "ده كوبرى إيه، اعرضوا عليا التخطيط بتاعه وبتاع محور مصر - إسماعيلية الزراعى".

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