إنفوجراف .. الصحة تقدم 10 نصائح لمرضى السكرى

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الوزارة فى الإنفوجراف المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، 10 نصائح أبرزها تناول طعام صحى يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات. كما نصحت بالتواصل مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص وخصوصا إذا كان مريض سكر يعيش بمفرده، وطالبت بالجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة من 20 إلى 30 دقيقة.

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