أكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، وفقًا للتكليفات اللجنة الطبية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، فلا يوجد أية فعاليات «ثقافية – سياحية»، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين. وأضاف العاصى ، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه أرسل خطابًا لغرفة السياحة للتأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة الطبية، و التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات، وتعميم ذلك على كافة المنشآت الفندقية ، مشيرا الى وجود تنسيق دائم ومستمر مع غرف السياحة من أجل التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة الموطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير السياحة: اللجنة الطبية بمجلس الوزراء أكدت عدم إقامة حفلات رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.