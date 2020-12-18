"القومي للمرأة" يقدم الدعم القانوني والنفسي لفتاة ميت غمر ويثمن قرار النائب العام بحبس المتهمين في واقعة التحرش الجماعي

أعلن المجلس القومى للمرأة عن تواصل مكتب شكاوى المرأة مع فتاة "ميت غمر"، حيث التقت الفتاة بمسؤولى المكتب، والذين قاموا بدورهم بتقديم المشوره والدعم والمساندة القانونيه لها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وأجرى المجلس اتصالات بكافة الجهات المعنية إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وابلاغ السلطات العامة عن اى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

وتوجه أحد محامي مكتب شكاوي المرأة بصحبة المجني عليها الي النيابة العامه لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التي تعرضت لها الفتاة من بعض الاشخاص اقارب المتهمين بالتحرش بها ، وقام محامي مكتب الشكاوي بالحضور مع المجني عليها خلال تحقيقات النيابه معها وتقديم الاستشاره القانونيه اللازمه لها وفقا لموقفها القانونى.

وتقدم المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى، النائب العام لاتخاذه قرار بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على الفتاة، بعد أن طاردوها في شارع عام، وتحرشوا بها بالقول واللمس.

‎و عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم والسريع وإصدارها قرارات صارمة بشأن حبس المتهمين بالتعدى على الفتاة، مثمنة الدورالكبير الذى تقوم به النيابة العامة فى حماية حقوق المرأة.‎