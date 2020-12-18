عاجل.. فيفا يكشف عن اللجنة الثلاثية الجديدة للجبلاية ومفاجأة كبيرة

أعلن الاتحاد الدولي فيفا أسماء اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة خلفًا للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأعلن فيفا عبر حسابه الرسمي تعيين أحمد مجاهد بديلا لعمرو الجناينى ومعاه عضويين محمد خالد الشواربى وأحمد عوض.

وجاء أسم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة وعضو اتحاد الكرة السابق ليكون مفاجأة كبيرة خاصة أنه تربطه علاقة وطيدة بهاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق وهو ما أثار التكهنات حول دور أبوريدة في تعيين اللجنة الجديدة لادارة الكرة في مصر.

وكان قد أرسل فيفا خطاباً للجبلاية، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه الشكر لعمرو الجنايني ولجنته الخماسية، وقرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لتسيير شئون الكرة في مصر حتى 31 يناير.