القومى للمرأة يتبنى قضية فتاة ميت غمر ويقدم المساندة القانونية لها

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وذكر المجلس فى بيان عبر صفحته الرسمية، أنه تحرك فوريا وتواصل مع كافة الجهات المعنية، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 7 بند 12 و13، واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
كما توجه أحد محامىّ مكتب شكاوى المرأة بصحبة المجنى عليها، إلى النيابة العامة، لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التى تعرضت لها الفتاة من بعض الأشخاص أقارب المتهمين بالتحرش بها.
وحضر محامى مكتب الشكاوى، مع المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة معها، وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة لها وفقا لموقفها القانونى.
وفى هذا الصدد يتقدم المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوى، النائب العام لاتخاذه قرار بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على الفتاة، بعد أن طاردوها فى شارع عام، وتحرشوا بها بالقول واللمس.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم والسريع وإصدارها قرارات صارمة، بشأن حبس المتهمين بالتعدى على الفتاة، مثمنة الدور الكبير الذى تقوم به النيابة العامة فى حماية حقوق المرأة.
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