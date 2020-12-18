حصول 10 وحدات صحية ببنى سويف على الوسام الذهبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الذى استعرض جهود المديرية فى هذا القطاع الهام الحيوى الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا.

من جانبه أشاد وكيل الوزارة، خلال اللقاء، بالدعم المقدم من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بنى سويف.

وقال إن الوحدات الصحية الحاصلة على الوسام الذهبى هى: "الكوم الأحمر ونعيم وإهناسيا الخضرا ببنى سويف، ووحدتا طحا بوش، وطنسا الملق مركز ناصر، ووحدتا الملاحية والمركز الطبى بمركز ببا، ووحدتا النويره والمماليك بمركز اهناسيا ووحدة بنى صالح بالفشن"، وذلك بعد تقييم جودة الخدمة المقدمة بالوحدات بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التى وضعتها وزارة الصحة من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وممول من الاتحاد الأوروبى منذ عام 2019.

وأوضح وكيل الوزارة أن معايير تقديم الخدمة تشمل استمرارية توفير مخزون كافٍ لمدة شهرين أو ثلاثة من وسائل تنظيم الأسرة وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة.



تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الصحية التى تحصل على الوسام الذهبى تحتفظ به لمدة عام فى حال استمرار الحفاظ على المعايير المحددة ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادى فى نهايه العام.