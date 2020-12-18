فيديو.. بسام راضى : الدائرى الأوسطى جاهز للافتتاح بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى بعد ظهر اليوم جولة شملت الطريق الدائرى الأوسطى وعدد من المحاور الأخرى، مشيرًا إلى أن الدائرى الأوسطى يعتبر محور هام جدا لأنه عبارة عن قوس جنوبى يحيط بالقاهرة الكبرى ويتوسط الدائرى الإقليمى والدائرى الذى يحيط بالقاهرة.





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع راديو مصر، اليوم الجمعة، أن الطريق الدائرى الأوسطى يربط شرق القاهرة بغربها، كما أنه يربط جميع المدن الجديدة "الشروق وبدر ومدينتى والرحاب والقاهرة الجديدة وحلوان و15 مايو والبدرشين و6 أكتوبر حتى محور الضبعة امتداد إسكندرية الصحراوى، كما سيربط الدائرى الإقليمى بالعادى بمنطقة الجنوب". وأوضح أنه الطريق الأعرض فى الشرق الوسط بعرض 16 حارة مرورية وطولة 155 كم وينفذ على أعلى مستوى من جودة الطرق بشكل حر أى لا يوجد تقاطعات، ويخدم حركة المواطنين وسيسهم فى سلاسة الحركة وانتقال البضائع والسفر بين غرب وشرق القاهرة وجنوبها وشمالها. ولفت إلى أن الطريق خطوة ضمن خطوات كثيرة متعلقة بالمشروع القومى للطرق، وعلى آخر العام سيكون جاهز للافتتاح، منوهًا إلى أن المشروع القومى للطرق 8 آلاف كم متر تم الانتهاء من 7 آلاف منهم حتى الآن ضمن منظومة البنية التحتية التى تشهدها مصر والتى تعتبر أساس التنمية.

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