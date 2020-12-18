النواب منتقدا قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان: لستم أوصياء على مصر

واعتبر المجلس، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن قرار البرلمان الاوروبى غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكدا رفض القرار جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب، البرلمان الأوروبى، بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشهم من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها فى حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئا راسخا فى وجدان الدولة المصرية، وكان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبى نظرة موضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط، وإنما على المستوى الاقليمى أيضا، خصوصا فى مجالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصرى فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى فى أثناء مجابهة جائحة كورونا.
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