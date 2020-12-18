النواب منتقدا قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان: لستم أوصياء على مصر

جدة - نرمين السيد - قال مجلس النواب، إنه تابع برئاسة الدكتور على عبدالعال، باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق ‏الانسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى.





‏واعتبر المجلس، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن قرار البرلمان الاوروبى غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية، مؤكدا رفض القرار ‏جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏

وطالب مجلس النواب، البرلمان الأوروبى، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشهم من افتئات البرلمان الأوروبى على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها فى حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئا ‏راسخا فى وجدان الدولة المصرية، وكان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبى ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط، وإنما على المستوى الاقليمى أيضا، خصوصا فى مجالى مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية فى ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصرى فى ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى فى أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏