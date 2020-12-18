القومى للمرأة يثمن قرار دراسة الطعن على براءة متهمى قضية سيدة الكرم

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام، بعد التوجيه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى واقعة "سيدة الكرم".





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام، والذى وصفته بالعادل والمنصف، مثمنة دور النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها.

وأكدت مرسى، أن المجلس على أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم مع توفير مكتب الشكاوى، المساعدة القانونية للمجنى عليها متى طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018، وفقا لنص المادة رقم 7 فى بنديها 12 و13 واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية تعرية "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، فى أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وشمل الحكم كل من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابى بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.