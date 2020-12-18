جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى فى ولاية غزنة بأفغانستان، والذى استهدف تجمعا دينيا، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين من بينهم أطفال أيضًا.





وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فقد أعربت مصر عن خالص التعازى لأسر ضحايا الهجوم الوحشى الإرهابى، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة فى مواجهة الإرهاب الغاشم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين استهداف تجمع دينى فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.