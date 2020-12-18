سيدة الكرم .. أول تعليق لسعاد ثابت بعد حكم براءة المتهمين فى واقعة التعرية

كان قد التقى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، بالسيدة سعاد ثابت، الشهيرة إعلاميا بسيدة الكرم، عقب صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين فى قضية تعريتها، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن غيابيا.

ونقل مصدر بالمطرانية عن الأنبا مكاريوس قوله عن لقاء الأنباء مكاريوس بسيدة الكرم: "تقابلنا معها وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهى النقض وسيبدأ المحامون فى مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة".

كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، قد أصدرت حكماً ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبو قرقاص، فى أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016 .

شمل الحكم كلا من "نظير. ا" وشقيقة "عبدالمنعم"، ووالدة "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابى بمعاقبة بالسجن 10 سنوات .

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص قد شهدت مشاجرة فى 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطى متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابى عليهم فى 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم اليوم بالبراءة.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتكليف المكتب الفنى بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم.