وفاة والدة الروائي بهاء عبد المجيد بعد 4 أيام من رحيله

لحقت والدة الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبد المجيد، به، بعد وفاة الأخير بأربعة أيام فقط، حسب ما أعلن الشاعر أحمد الشهاوى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك.

وقال الشاعر أحمد الشهاوى "ماتت والدة الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبد المجيد بعد وفاته بأربعة أيام فقط حزنا ومرضا، وهي التي أصرت على اصطحابه إلى مستشفاه، ثم دخلت في اليوم الثاني مستشفى السلام الدولي بالمعادي الذي توفيت فيه الآن، ماتت دون أن تعلم وفاة بهاء، وكانت توصي يوميا بالاعتناء به، بينما كان الابن في رحاب ربه، لقد فقدت ابنيها خلال ثمانية أشهر وهما خالد وبهاء في عام واحد، يبدو أنه عام الحزن" .

جدير بالذكر أن بهاء عبد المجيد، هو كاتب مصري حاصل على درجتيّ الماجستير والدكتوراه في الأدب الانجليزي، عضو نادي القلم الدولي واتّحاد كتّاب مصر، ويعمل مدرّساً للأدب واللغة الإنجليزية بكليّات التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، بني سويف، حاصل على عدّة بعثات: جامعة ترينتي كولوج- دبلن، سانت مايكل كوليج، و له العديد من الأعمال منها: سانت تريزا- البيانو الأسود- جبل الزينة- خمّارة المعبد- ورق الجنّة- النوم مع الغرباء- القطيفة الحمراء.

حصل على ليسانس الآداب والتربية من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس عام 1989، و حصل عام 1992 على دبلوم عام في الأدب الإنجليزي واللغويات من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، وفي عام 1993 حصل على دبلوم خاص في الأدب الإنجليزي من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، ونال درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: "موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان" من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس عام 1996.