بحضور 5 وزراء.. أبو العينين يرأس جلسة "جذب الاستثمارات.. الواقع والطموح" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي غدا

يرأس النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الجلسة العامة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بمشاركة كل من الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمستشار عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.
ينطلق المؤتمر غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا بفندق الماسة، وتبدأ جلسة جذب الاستثمارات الساعة الواحدة ظهرا.
ويتناول أبو العينين خلال الجلسة توصيات الاستثمار المصري والأجنبي وسُبل جذب الاستثمارات في الأنشطة القطاعية وفقا للوزارات الممثلة في الجلسة.
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