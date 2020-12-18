نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 وأعرف طريقة سدادها إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي 2021، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الايام القليلة المقبلة بإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021، حيث يتم احتساب فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 على شهور أكتوبر و نوفمبر وديسمبر ، حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي ثلاث مرات كل عام،مع ترك فترة سماح أمام المواطنين لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021:-

فاتورة التليفون الأرضي 2021، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات ومع حلول شهر يناير 2021 وبالتحديد بحلول منتصف شهر يناير 2021 بإصدار فاتورة التليفون الأرضي، وتتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها من أصحاب التليفون الأرضي أو الثابت، أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وهذه الطرق هي:-

* الدخول على الموقع الإلكتروني الشركة المصرية للاتصالات.

* يتم كتابة كود المحافظة في الخانة المخصصة له ثم كتابة رقم التليفون ثم الضغط على زر أظهر الفواتير لتظهر فاتورة التليفون بعد ذلك بشكل مباشر، حيث يتم عرض فاتورة التليفون بكل تفاصيلها.

كما تتيح الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق القيام بالاتصال من أي تليفون أرضي على 0111 ، حيث تطلب إدخال كود المحافظة ثم رقم التليفون بعدها تقوم بإعلامك بقيمة فاتورة التليفون الأرضي.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 إلكترونياً:-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we خدمة سداد فاتورة التليفون الأرضي سواء عن طريق الذهاب إلى سنترال قريب من محل السكن تابع للشركة المصرية للاتصالات أو من خلال خدمة الدفع الفوري عبر شركات فوري ومصاري وغيرها من الشركات الأخرى.

كذلك فإذا لديك عزيزي العميل حساب بنكي فإنه يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة البنك، أو السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات واختيار السداد الإلكتروني.

من الجدير بالذكر بأن الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة في مصر التي تسيطر على سوق التليفون الأرضي أو الثابت دون غيرها من شركات الاتصالات الأخرى، كذلك تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات We على نحو 58% من العملاء في مجال الإنترنت الأرضي أو الثابت متفوقة بذلك على غيرها من شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في مصر وهي شركات اتصالات مصر وفودافون وأورانج، كذلك فقد نافست الشركة المصرية للاتصالات we وبقوة في مجال خطوط المحمول واستطاعت خلال فترة قصيرة في اجتذاب عدد كبير من العملاء داخل مصر.