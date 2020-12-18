جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة منذ سبتمبر الماضى حتى اليوم افتتحت 596 مسجدًا، وبحلول الجمعة المقبلة سيتجاوز عدد المساجد المفتتحة الـ600 مسجد بمعدل 5 مساجد يوميًا وهو رقم غير مسبوق فى أى دولة، ويؤكد اهتمام الدولة بالبناء.





وأضاف جمعة، خلال لقائه مع القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الدولة لا تهتم ببناء المساجد فقط، معلقًا: "رأينا فى الأسمرات المسجد والكنيسة يتعانقان"، لافتًا إلى أن التنمية فى البشر تتوازن مع التنمية فى البنية التحتية، حيث وفرت الدولة المسكن الآدمى للمواطنين، مشيدًا بما رأه فى الأسمرات قائلا: "أذهلنى الاستثمار فى البشر". وتابع وزير الأوقاف: "شكرا سيادة الرئيس، الدولة المصرية على طريق الحداثة وبناء الإنسان وتنمية البشر والحجر فى آن واحد"، داعيا كل المصريين لزيارة المدن الجديدة لرؤية التنمية فى البشر، كما دعا المتشدقين بحقوق الإنسان إلى رؤية حقوق الإنسان الطبيعية، معلقًا: "تعالوا شوفوا الدولة المصرية بتعمل إيه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مختار جمعة: أذهلنى الاستثمار فى البشر بالأسمرات.. شكرا سيادة الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.