كاف يوافق على طلب اتحاد الكرة بعدم اعتماد نتيجة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" علي طلب اتحاد الكرة بعدم اعتماد نتيجة مباراة منتخب الشباب ونظيره التونسي بانسحاب الفراعنة واعتبار منتخب مصر خاسرا 3-0، بعد تقديم احتجاج للجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا بأن هناك 15 لاعباً عينتهم سلبية فى منتخب مصر للشباب، وأن هناك تعنتاً من قبل اللجنة الطبية بشمال أفريقيا، وأن الملفات الطبية الموجودة لدى اللجنة تفيد بسلبية عينة 15 لاعباً وأن عينة الكاف أثبتت ذلك. ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15، ليتم إلغاء المباراة رسميا واحتساب نتيجتها 3 / 0 لصالح منتخب تونس. ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

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