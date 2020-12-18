سفير مصر بإندونيسيا يستعرض دور القاهرة الرائد فى الحفاظ على اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - ألقى أشرف سلطان، سفير مصر فى إندونيسيا، كلمة فى المؤتمر الذى نظمه اتحاد مدرسى اللغة العربية فى إندونيسيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، بمشاركة الدكتور معروف أمين، نائب الرئيس الإندونيسى.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عرضته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أشار سلطان، إلى احتفاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" باللغة العربية وتحديد يوم 18 ديسمبر عام 2012 يوما عالميا لها، وذلك فى إطار الأنشطة والجهود الرامية إلى صون التراث الثقافى العالمى غير المادى وتقدير اللغة العربية كأداة للتعبير الثقافى.

كما أشار سفير مصر فى إندونيسيا، إلى الإسهام المعرفى والعلمى للغة العربية عبر العصور المختلفة والاسهامات الكبيرة المشهودة لها فى مختلف مناحى الحياة من العلوم والآداب والفنون، فضلاً عن دورها الرئيسى فى نهضة العديد من الدول والمجتمعات فى أوروبا وغيرها.

وعرض السفير دور مصر الرائد فى الحفاظ على اللغة العربية، وجهود جامعة القاهرة فى تأسيس مفوضية للغة العربية، واعتناء الأزهر الشريف بها منذ تأسيسه من خلال إنشاء كليات اللغة العربية والعديد من الأقسام بكليات التربية، ولم يعتنِ الأزهر بالناطقين بها فحسب، بل اهتم بتعليمها وتدريسها لغير الناطقين وأنشأ مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، على غرار المركز الذى تم افتتاحه فى جاكرتا فى يوليو 2019 والذى يعد المركز الأول التابع للأزهر الشريف فى جنوب شرق آسيا.

كما يقوم مجمع اللغة العربية، الذى تم انشاؤه خصيصا عام 1932، بجهود كبيرة فى الحفاظ على اللغة العربية ونشرها.