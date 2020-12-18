فيديو.. وزير الرياضة: نواصل حملات التوعية بالظواهر الغريبة عن مجتمعنا 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تواصل حملات التوعية والتدريب لمواجهة ظاهرة التنمر، والظواهر المجتمعية الأخرى، كالتحرش أو التعصب والتصدى للشائعات،





جاء ذلك على هامش مشاركته، فى مسيرة رياضية أقيمت بمنطقة الأهرامات تحت عنوان "مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة"، بتنظيم من وزارتى الشباب والرياضة والسياحة والآثار والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى: "هناك دعم كبير جدا من القيادة السياسية بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة باستمرار".

وأوضح صبحى فى تصريحات لـ"دوت الخليج": "كل الظواهر المجتمعية الغريبة عن مجتمعنا نقوم بالتوعية بها كوزارة شباب، سواء بمفردنا أو بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة من خلال التوعية والتدريب".

وتضمنت فعاليات المسيرة حفل تضمن فقرات فنية وموسيقية قدمها مجموعة من الطلائع، أعقبها كلمات ترحيبية من وزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، واختيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمى للعمل المناخى، بحضور راندا أبو الحسن الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وعدد من قيادات الوزارة، والمهندسة أمل مبدى رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

وشارك بالمسيرة مجموعات من الرياضيين من ذوى القدرات والهمم القادرين باختلاف، ومجموعة من النشء والشباب، فى رسالة تؤكد على دمج أصحاب الهمم والقدرات الخاصة فى مختلف البرامج والأنشطة، والإدماج من خلال التقنيات التكنولوجية المساعدة.