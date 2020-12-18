فيديو.. مفتى الجمهورية يوضح حكم قتل الكلاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن قتل الكلاب دون سبب نوع من العبث، لافتًا إلى أن الحيوان أمة من الأمم وقد يكون سببا فى دخول الجنة.

وأوضح المفتى، أنه يحرم قتل الكلاب إلا إذا كان كلب عقور، حتى فى القتل يكون بصورة حضارية ولا يتم التمثيل به، بأن يوضع فى المصحات الطبية وهم المسؤولون عن القتل.