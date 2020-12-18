جدة - نرمين السيد - زار وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بقيادة الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، والدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، محافظة كفر الشيخ، تفقد خلالها مديرية الزراعة، وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالإدارات الزراعية.





يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لقيادات الوزارة بالمرور الدائم والمستمر على المحافظات والتواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها بشكل سريع. واستهدفت الزيارة التأكد من سير عمليات توزيع الأسمدة دون مشاكل وحالة الزراعات الشتوية لمحاصيل القمح والفول، فضلًا عن المرور على الحقول التى تستخدم الرى الحديث والمطور، فضلا عن سير العمل فيما يتعلق بكارت الفلاح الذكى، وكذلك التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بالقطاع الزراعى الحيوانى والداجنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من الزراعة يزور عددا من الحقول بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.