فيديو.. المفتى : إذا كان هناك مبرر شرعى وحاجة لتربية الكلب فلا مانع شرعا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية اقتناء الكلاب مختلف فيها بين العلماء، فالجمهور يعتقدون فى نجاسة الكلاب، ولكن مذهب المالكية يقول أن الكلب طاهر وكل شىء فيه طاهر.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه لا حرج فى التعايش مع الكلاب وممارسة العبادات، مضيفا: "لو جاء لعاب الكلب على الثوب فلا حرج بالصلاة فى الثوب". وأوضح المفتى، أنه إذا كان هناك مبرر شرعى وحاجة لتربية الكلب فلا مانع شرعا، منوهًا إلى أن الإنسان يلحق به الإثم حال حبس الحيوان للإضرار به دون مبرر بل يكون سببا فى دخول الإنسان النار.

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