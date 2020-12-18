وزيرة التضامن لـ دوت الخليج : أؤمن بقدرات وأحلام ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، إن ذوى الإعاقة لهم حقوق وواجبات ويجب على المجتمع أن يتفهم مبدأ التكافل وعلينا تغيير الصورة الذهنية بأن ذوى الإعاقة غير قادرين، بل هم قادرون.





وأضافت فى تصريح لـ "دوت الخليج"، على هامش مشاركتها بمسيرة "مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى القدرات" التى انطلقت من قلب أهرامات الجيزة، أنها تؤمن بقدراتهم وأحلامهم ويجب أن يحصلوا على حقوقهم كافة، مشيرة إلى أنهم يعيشون الآن فى حقبة ذهبية بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضحت الوزيرة أن الإعاقة بمفهومها هى الإحباط وقلة الإرادة، وهذا ليس حاضرا فى أصحاب الهمم الذين نراهم أمامنا، وأكدت أن الإعاقة الحقيقية تتمثل فى الجهل والفقر.

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