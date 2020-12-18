نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب "المصريين": السيسي يضخ الدماء في شرايين حياة المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة تتوالى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، موضحًا أن ما وصلت إليه الدولة المصرية من نهضة تنموية كبيرة تثبت أنه عهد بناء مصر الحديثة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن رصيد إنجازات الرئيس السيسي فاق التوقعات؛ حيث شملت إنجازاته كافة المجالات والقطاعات، ولكن مشروعات البنية التحتية حصلت على نصيب الأسد، خاصة وأن الطرق والمواصلات في مصر كانت مهلهلة قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، فكان لا بد من إحياءها، لا سيما وأنها تعتبر عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وازدهار الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مشروعات النقل أحدثت طفرة تنموية كبيرة، وسهلت حركات التنقل، ومنعت الحوادث بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستشهد افتتاح المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، وتشييد العديد من الطرق والكباري، للنهوض بمصر، ودفع عجلة التنمية.

وأوضح أن افتتاح عدد مهول من المشروعات العملاقة يؤكد إصرار الرئيس السيسي على أن يكون عنوان عهده هو بناء مصر الحديثة رغم كل الصعوبات التي تواجه الدولة المصرية إبان حكم الجماعة الإرهابية التي سعت في الأرض فسادًا ودمرت جميع مفاصل الدولة، موضحًا أنه رغم آهات العالم كله من جائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من كساد اقتصادي، إلا أن الرئيس السيسي يخرج علينا يوميًا بمشروعات عملاقة، وأحلام لم نكن نتوقع 10 في المائة منها.

وأشار إلى أن عهد الرئيس السيسي شهد افتتاح مشروعات غير مسبوقة في مجال البنية الأساسية، والتي ساهمت بدورها في وضع مصر في مقدمة الدول الكبرى، وأحدثت نقلة نوعية في دفع عجلة التنمية، موضحًا أن قطاع النقل شهد انطلاقة نوعية ساهمت في استكمال مسيرة بناء الدولة، وسهلت حركة التنقل، وحل أزمة التكدس المروري، ومنع الحوادث، لافتًا إلى أن ما يتم تحقيقه من نجاحات على أرض الواقع أكبر رد على كل المشككين والحاقدين والمتربصين بالدولة المصرية.

ولفت إلى أن مخطط الشبكة القومية للطرق شريان جديد للتنمية الاقتصادية، وشريان يقود الاقتصاد المصري لتنمية شاملة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي؛ وهذه قاعدة يتفق عليها كافة الخبراء والمختصين، وأثبتتها التجارب أيضًا، فمعظم دول العالم التي حققت قفزات تنموية فى اقتصاداتها، ارتكزت في الأساس على تنفيذ بنية تحتية جيدة وشبكة طرق رابطة بين المناطق المختلفة تخدم الحركة التجارية والسياحية داخل الدولة، وهو ما توجهت إليه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

ووجه رئيس حزب "المصريين"، في نهاية بيانه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية الحكيمة المُمثلة في الرئيس السيسي؛ التي تعمل ليل نهار من أجل مصر والمصريين، رغم كافة التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم بأسره، مطالبًا جموع المصريين بالوقوف بجانب مصر، ودعم مؤسسات الدولة، لعبور تلك الفترة الحاسمة.

وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددًا من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومترا وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.