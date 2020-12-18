موعد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد الإجازات الرسمية 2021، أيام قليلة وينتهي عام 2020، لنبدأ بعد ذلك في عام جديد وهى العام الميلادي 2021، ولعل أبرز ما يهم المواطنين سواء العاملين في الجهاز الإداري في الدولة والعاملين في القطاع الخاص، هو معرفة موعد الإجازات الرسمية في مصر عام 2021، حيث يحصل العاملين في مصر سواء في الحكومة أو القطاع الخاص على إجازات رسمية خلال العام تكون مدفوعة الأجر، وتتنوع الإجازات الرسمية في مصر طوال العام للاحتفال بالمناسبات الدينية والمناسبات الوطنية.

الإجازات الرسمية 2021 في مصر:-

يحصل العاملين في الحكومة والقطاع الخاص في مصر على إجازات وعطلات رسمية وفقاً لما نص عليه القانون سواء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو قانون رقم 12 لسنة 2003 والذي يطبق على العاملين بالقطاع الخاص وذلك كالتالي:-

عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021.

عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021.

عبد تحرير سيناء يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

عيد العمال يوم السبت الموافق 1 مايو 2021.

عيد شم النسيم، سيوافق يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.

عيد الفطر المبارك والذي سيتحدد بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال وتكون مدة الإجازة ثلاثة أيام للعاملين بالحكومة ويومان للعاملين بالقطاع الخاص والمتوقع أن يتم الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2021 يوم الأربعاء الموافق 12 مايو أو يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 وفق الرؤية الشرعية.

ثورة 30 يونيو ستوافق يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021.

عيد الأضحى المبارك وعدد أيامه 4 أيام من يوم الاثنين 19 يوليو 2021 وحتى يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

عيد ثورة 23 يوليو 1952 سيوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

رأس السنة الهجرية ستوافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

عيد القوات المسلحة سيوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

المولد النبوي الشريف، سيوافق 18 أكتوبر 2021.

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الإجازات والعطلات الرسمية في مصر:-

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بموجبه أن يتم استبدال يوم الإجازة إذا كان في منتصف أو بداية الأسبوع بيوم أخر وهو يوم الخميس وهذا هو نص القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية في مصر