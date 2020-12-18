حالات وقف وقطع المعاش فوراً وكيفية إعادته مرة أخرى وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - قام قانون التأمينات والمعاشات الجدي بتوضيح حالات وقف وقطع المعاش بشكل فوري، كما أنه أوضح الفئات التي تسحق المعاش والحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب في وقت واحد، وكشف عن الإمتيازات الخاصة بكل فئة من الفئات المستحقة للمعاش.

حالات وقف وقطع المعاش فوراً وكيفية إعادته مرة أخرى

كما أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي تم العمل به بدايةً من يناير 2020، والصادر برقم 148 لعام 2019 يقوم على فلسفة المبادئ التأمينيه السليمة والتي تقدر المدد التي تؤهل للمعاش والقواعد اللازمة لاستحقاقه، ووضع شروط للجمع بين معاشين أو المعاش والراتب.

وننشر لمتابعي مصر فايف حالات وقف وقطع المعاش فوراً وكيفية إعادته مرة أخرى.

أولاً| حالات وقف المعاش وكيفية إعادته

1- عند إلتحاق المستحق للمعاش بعمل يحصل منه على دخل يجاوز أو يساوي قيمة المعاش، وفي حالة نقصان الدخل عن قيمة المعاش يتم صرف الفرق فقط لاستكمال قيمة المعاش المستحق.

2- عند مزاولة المستحق للمعاش مهنة منظمة سواء أكانت تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد عن 5 سنوات متصلة أو منقطعة، ويعود المعاش مرة أخرى في حال ترك هذه المهنة.

ثانياً| حالات قطع المعاش نهائياً

1- عند وفاة المستحق للمعاش.

2- عند زواج الأرملة أو الأرمل المستحقة للمعاش وكذلك عند زواج البنت أو الأخـــت.

3- عند بلوغ الأخ أو الإبن سن 21 سنة، مع استثناء بعض الحالات، مثل العجز عن الكسب، أو الطالب والذي يستمر صرف المعاش له حتى سن 26 سنة.

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