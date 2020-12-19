صحة شمال سيناء تنفى شائعة وفاة 7 أشخاص بسبب نقص الأكسجين

جدة - نرمين السيد - نفت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بوفاة 7 حالات بمستشفى العريش العام، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما نفت المديرية وجود لقاح كورونا بمستشفى العريش العام، وأكدت عدم وصول اللقاح إلى محافظة شمال سيناء حتى الآن.





وذكرت المديرية أن رصيد خزانات الأكسجين يحتوى على 22200 لتر ولا يوجد نقص بالأكسجين نهائيًا، منوهة إلى أن التيار الكهربائى لم ينقطع نهائيًا عن المستشفى، وأن المستشفى تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه كورونا. وأضافت أن الأدوية والمستلزمات متوفرة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان. كما تهيب مديرية الصحة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وفى حالة وجود أى استفسار الاتصال بإدارة الطب الوقائى والعلاجى على الأرقام 0683327895 و063328471.

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