مصر ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك فى أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكرى منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة فى سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.





وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، ثمن حافظ، جهود المملكة العربية السعودية فى رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسى للأزمة اليمنية. كما أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة فى الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة فى البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

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