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صور : لمواجهة الأمطار .. محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير خطوط الصرف

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محمد الحنبوصى 2020-12-19 00:17 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيانه، اليوم الجمعة، أن التطهير يسهل الضغط على شبكات الصرف الصحى، وتصريف الأمطار سواء على مجارى مائية أو شبكة الصرف الصحى، فى إطار توجهات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها.  

 

وأكد على جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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