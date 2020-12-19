صور : لمواجهة الأمطار .. محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير خطوط الصرف

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيانه، اليوم الجمعة، أن التطهير يسهل الضغط على شبكات الصرف الصحى، وتصريف الأمطار سواء على مجارى مائية أو شبكة الصرف الصحى، فى إطار توجهات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها.

وأكد على جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار.