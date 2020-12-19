عاجل.. إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، عبر موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، إصابة محمد الشريف محافظ الإقليم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له .





وفى إطار الحرص على طمأنة مواطنى الإسكندرية، قالت المحافظة: "نود التأكيد على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشؤون المحافظة عن بعد". واختتمت المحافظة بيانها قائلة: "خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل لـ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى".

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