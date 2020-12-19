أعلنت محافظة الإسكندرية عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له . وأكدت المحافظة في بيان أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد .

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