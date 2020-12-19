أجرى وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يترأسه الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، زيارة تفقدية الى محافظة كفر الشيخ، زار خلالها مديرية الزراعة وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالادارات الزراعية.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقيادات الوزارة بالمرور الدائم والمستمر على المحافظات والتواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل سريع.
واستهدفت الزيارة التأكد من سير عمليات توزيع الاسمدة دون مشاكل وحالة الزراعات الشتوية لمحاصيل: القمح والفول، فضلا عن المرور علي الحقول التي تستخدم الري الحديث والمطور، فضلا عن سير العمل فيما يتعلق بكارت الفلاح الذكي، كذلك التاكيد علي اتباع الاجراءات الاحترازيه للوقايه من كورونا والاهتمام بالقطاع الزراعي الحيواني والداجني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حل مشاكل القمح والفول.. الزراعة تراقب توزيع الأسمدة على المزارعين بـ كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.