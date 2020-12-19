حل مشاكل القمح والفول.. الزراعة تراقب توزيع الأسمدة على المزارعين بـ كفر الشيخ

أجرى وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يترأسه الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، زيارة تفقدية الى محافظة كفر الشيخ، زار خلالها مديرية الزراعة وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالادارات الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقيادات الوزارة بالمرور الدائم والمستمر على المحافظات والتواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل سريع.

واستهدفت الزيارة التأكد من سير عمليات توزيع الاسمدة دون مشاكل وحالة الزراعات الشتوية لمحاصيل: القمح والفول، فضلا عن المرور علي الحقول التي تستخدم الري الحديث والمطور، فضلا عن سير العمل فيما يتعلق بكارت الفلاح الذكي، كذلك التاكيد علي اتباع الاجراءات الاحترازيه للوقايه من كورونا والاهتمام بالقطاع الزراعي الحيواني والداجني.